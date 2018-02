Kruisevangelie

Mattheüs 26:6

„Als nu Jezus te Bethanië was...”

De historie van de gekruisigde Christus is zonder de zalving van de Heilige Geest als een dode letter, Maar door de zalfolie van de Geest en het bloed van Jezus Christus nader aan het hart gebracht, wordt de prediking van de gekruisigde Christus lieflijk, krachtig, dierbaar en heerlijk. Daarom noemt Paulus (1 Korinthe 1) het Evangelie „een woord des kruises.” Voorwaar, Jezus en Zijn kruis zijn het fundament en de samenhang van geheel het Evangelie. De gekruisigde Christus is het begin, het midden en het einde ervan, want de getuigenis van Hem is de geest der profetie. Paulus geeft te kennen waarom het ware Evangelie, het woord des kruises van Jezus Christus, verkondigd móét worden, al is het ook dwaasheid voor degenen die verloren gaan.

David Bruinings, predikant te Amsterdam

(”Leerredenen”, 1751)