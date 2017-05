Jezus’ rust

Psalm 3:6

„Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij.”

Zeer terecht kan worden opgemerkt dat er staat „Ik”, om aan te geven dat (ook) Jezus door Zijn eigen wil de dood heeft verdragen, volgens wat er ook staat: „Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven afleg, om het opnieuw op te nemen. Niemand neemt het van Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het opnieuw op te nemen” (Johannes 10:17,18). U hebt Mij dus niet als een Onwillige gevangengenomen en gedood, maar Ik ben gaan slapen en heb rust genomen; en Ik ben opgestaan, want de Heere zal Mij opnemen.

Talloze voorbeelden in de Schrift laten zien dat het woord ”slaap” in plaats van ”de dood” gebruikt wordt, zoals de apostel Paulus zegt: „Maar ik wil niet broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn.” We hoeven ons niet af te vragen waarom eraan toegevoegd is: Ik heb ”rust/slaap genomen” omdat er al gezegd was „Ik heb geslapen.” De Schrift maakt immers dikwijls gebruik van dit soort herhalingen.

Aurelius Augustinus,

bisschop te Hippo

(”Preek over Psalm 3”)