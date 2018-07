1 Samuel 2:3b

„Want de Heere is een God der wetenschappen en Zijn daden zijn recht gedaan.”

Deze tekst is moeilijk uit te leggen en wordt dan ook verschillend geïnterpreteerd. Het Hebreeuwse grondwoord voor ”recht doen” betekent eigenlijk: tellen of wegen. Maar met evenveel recht kan gesteld worden dat de vertaling moet zijn dat al Gods werken goed zijn.

Hoe dan ook: God weet wat goed en nuttig is. Niets is voor Hem verborgen. Veel gepaster is dan ook om het tekstgedeelte zo uit te leggen dat Gods werken niet terzijde gesteld kunnen worden. Op soortgelijke wijze spreken ook de apostel Paulus en Jesaja de profeet, wanneer zij zeggen: „Uw werken, Heere, zijn bewonderenswaardig en onbegrijpelijk, wie zal zich daartegen stellen?” Zie daaruit hoe gelovigen kunnen roemen tegen de bewegingen en beraadslagingen van de satan, die daarmee heel de wereld beïnvloedt. Laat dit dan de les zijn uit de conclusie dat de werken van God niet terzijde gesteld of beoordeeld kunnen worden.

Deze woorden van Hanna komen dus overeen met andere Bijbelteksten en leggen elkaar wederkerig uit. Hanna noemt God de God van de kennis en zegt dat Zijn werken niet gekend of gewogen kunnen worden. Als de Geest ons daar ook iets van laat proeven, is dat genoeg om Gods werken te bewonderen.

Johannes Calvijn, predikant te Genève (”Preken over 1 Samuël”)