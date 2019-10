God regeert

Psalm 110:2b

„Heers in het midden van Uw vijanden.”

De duivel zou christenen geen uur, geen ogenblik het Evangelie en de doop laten behouden, terwijl de wereld hen ook geen uur zou laten leven. Dat evenwel Evangelie, doop en christenen standhouden, bewijst Zijn onbegrensde macht over alle duivelen en alle mensen, onder alle heidenen, waar ze ook wonen. Zoals Psalm 110 zegt: „Heers in het midden van Uw vijanden.” En Psalm 45: „Koningsmensen zullen U aanbidden te midden van Uw vijanden.”

Daar komt bij dat Christus met diezelfde macht Zijn volgelingen beschermt en bewaart en hen dienovereenkomstig op wonderlijke wijze, namelijk door de Heilige Geest, regeert, van zonde, dood en hel verlost en vroom, levend en zalig maakt. Daarom, hoe minder christenen en hoe meer Christusloochenaars en duivels er op een plaats zijn, des te geweldiger en machtiger heerst Christus daar. Heeft Hij daar al weinigen te regeren, als Beschermer en Beschutter zal Hij er des te krachtiger moeten optreden.

Ook deze Psalm openbaart een groot, wonderlijk geheimenis, dat reeds ten tijde van de apostelen aan slechts weinigen bekend was, en nu onder het pausdom bijna geheel verborgen is, namelijk dit: dat zo’n rijk van Christus niet een tijdelijk, vergankelijk, aards rijk zal zijn, dat men met wetten en verordeningen moet regeren. Veeleer is het een geestelijk, hemels rijk, dat boven alle wetten en verordeningen uitgaat en op geen enkele uiterlijke wijze geregeerd kan worden.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Uitleg Psalm 117”, 1518)