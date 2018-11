Johannes 17: 3

„En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.”

Wat betekent: de Vader en Christus kennen? Hoe komen we aan die kennis? Het antwoord is: dat staat in de woorden ”Die Gij gezonden hebt”. Wie dat verstaat en zonder twijfel gelooft, die heeft zeker het eeuwige leven. Wat betekent nu ”Die Gij gezonden hebt”? Denk daarover na en zie waartoe Christus gekomen is en wat Hij hier op aarde gedaan heeft. Hij is van de hemel gekomen en mens geworden, om het werk te volbrengen dat de Vader Hem bevolen had –zoals Hij spoedig hierna Zelf zal zeggen–, namelijk om de zonde van de wereld op Zich te laden en daarvoor te sterven. Om de toorn van de Vader te verzoenen en de dood en de duivel te overwinnen door Zichzelf in eigen persoon, en om ons tot Zijn eigen kinderen te maken. Want omdat Hij Zelf door God gezonden wordt, kan het geen gering, vergeefs werk zijn, maar geschiedt het krachtens een verheven bevel en is het een werk zo nodig en groot, dat geen engel of heilige dit kan uitrichten, maar alleen de eniggeboren Zoon. Want wat zo’n Persoon Zelf uitrichten moet, dat moet voorzeker iets eeuwigs betekenen en tot stand brengen tussen God en ons. Daarom ligt de schat geheel en al opgesloten in de woorden ”gezonden zijn”.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”Het Hogepriesterlijk gebed”, 1530)