Geen klaarheid

Psalm 77:3b

„Mijn hand was des nachts uitgestrekt, en liet niet af; mijn ziel weigerde getroost te worden.”

Zij die zo gesteld zijn, plegen de vertroostingen licht te achten en de vertroosters verdacht te houden, alsof zij de rechtvaardigheid Gods en de zwaarte van de zonde niet genoeg in het oog hielden en al te zeer de barmhartigheid Gods verzuimden. En al is het ook dat ze soms niet zonder begeerte en blijdschap de vertroostingen aanhoren, zo kunnen ze evenwel de klaarheid en werkelijkheid daarvan niet zodanig gevoelen en over zich laten komen, dat ze daarin gerust zouden zijn. Maar helaas blijven ze hangen tussen hoop en vrees, tussen toestemming en weigering.

Steeds zijn daar ook pijnen, benauwdheden en een gedurige maalstroom van ongerustheden, in het bijzonder vrees om in zonden te vallen en voor het geweten beschaamd uit te komen. Een gewoon verschijnsel is ook het zoeken van de eenzaamheid en het verbergen van het kwaad, waarvan de openbaarmaking en belijdenis nauwelijks door intieme vrienden kan worden verkregen. Hierbij kan worden gevoegd: allerlei soort van verzoekingen, en geestelijke aanvechtingen. Niet zozeer tot zonde en in betrekking tot hetgeen wij te gehoorzamen hebben, als wel omtrent de waarheid en de beschouwde kennis van het geloof, van de bekering, van zijn staat en daarbij omtrent de verkiezing, de roeping, de rechtvaardigmaking en de volharding der heiligen.

Gisbertus Voetius, hoogleraar in Utrecht (”De geestelijke verlatingen”, 1646)