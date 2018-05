Eind der tijden

Jeremia 31:10b

„Hij Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.”

Ik stel u voor het verleden, het heden en de toekomst van Israël te belichten vanuit de Heilige Schrift. Ik ken maar weinig teksten uit de Bijbel die zo’n bondige samenvatting geven over dat onderwerp als dit woord. Het is deze tekst die ik zal trachten te ontvouwen. Ik vraag u het onderwerp niet af te doen als speculatief, een product van verbeelding en daarmee vruchteloos. De wereld is oud aan het worden. De laatste dagen zijn voor ons aangebroken. De fundamenten van de aarde zijn uit hun voegen geraakt. De aloude instellingen van de maatschappij raken ‘uitgeburgerd’ en worden vertrapt. Het einde van alle dingen is aanstaande. Het past een wijs mens om zich naar de profetieën te richten. Nu is het de tijd om nauwgezet acht te slaan op de uitspraken die God gedaan heeft aangaande de toekomst van Zijn volk. In de tijd van het einde, spreekt Daniël, zullen de verstandigen het verstaan (Daniël 12:10). De definitie van terminologie is een van de belangrijkste zaken in de theologie. Als we de termen die we in onze godsdienstige uitdrukkingen bezigen niet verklaren, zijn onze argumenten veelal inhoudsloos.

J. C. Ryle, predikant te Oxford

(”Profetie en gebed voor de bekering van Israël”, 1879)