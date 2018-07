Bron van wijsheid

1 Samuel 2:3b

„Want de Heere is een God der wetenschappen en Zijn daden zijn recht gedaan.”

Hanna betuigt dat God alles regeert en bestuurt; er ontbreekt niets aan. Zij zegt eigenlijk dat niet één woord geschikt genoeg is om dit te kunnen uitdrukken. Wij mensen zijn eenvoudigweg niet in staat om dit volledig te omschrijven. Laten we erop letten dat wat aan God toegeschreven wordt mensenwoorden zijn, terwijl Zijn eigenschappen Hem zo eigen zijn dat woorden tekortschieten. God is de enige Bron en Oorsprong van alle wetenschap. Ieder die meent dat de kennis van de wetenschap van de mensen afkomt, onttrekt zich aan het gezag van God. Als God ons bijvoorbeeld deelgenoot maakt van een wetenschappelijk inzicht, moeten we Hem de eer geven. Hij is de bewerker ervan, in alle wijsheid en volkomenheid. Laat Hij dan toch als alleen wijs erkend worden, zoals Paulus spreekt in 1 Timotheüs 1:17. Daarin duidt hij God aan als de alleen Wijze en als de Koning der eeuwen. Het is duidelijk genoeg dat Hanna de dwaze uitlatingen bespot van mensen die zichzelf de grootste wijsheid en verstandigheid aanmatigen en die daarmee God als het ware bespotten.

Johannes Calvijn, predikant te Genève

(”Preken over 1 Samuël”)