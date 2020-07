Psalm 116:4

„Maar ik riep de Naam des Heeren aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel.”

Indien we de benodigde wijsheid bezaten, dan zouden we zelf al de hinderpalen op de weg tot Christus wel kunnen verbreken. Hier is een medicijn: wij moeten ons niet zo langdurig of op onverantwoorde wijze blindstaren op onze inwendige verdorvenheden, zodat wij daardoor ontmoedigd zouden worden om tot de rijkdom van Gods genade te komen. Hetgeen wij nu zeggen is een vaste en eeuwigdurende waarheid. Want hoe diep de aanblik van de zonde ook moge zijn, wanneer deze een mens onbekwaam maakt de genade, als die hem wordt aangeboden, aan te nemen, dan is die aanblik van de zonde altijd zondig te noemen. Zij moet een zondige aanblik genoemd worden, al zou deze nog zo’n schone schijn van diepe verootmoediging bezitten. Want als wij denken, zoals vaak het geval is: „Had ik maar een ziel die door en door vernederd, verbroken en verootmoedigd is…”, dan zou het volgens ons wel in orde zijn. Door ons te lang op onze zonden te doen staren, houdt de duivel ons hierin vast, terwijl we denken op deze wijze hiervan verlost te kunnen worden. Maar zo’n handelwijze is zondig. Spreek mij nu niet van smart en boetvaardigheid en verootmoediging. Al die droefheid en verootmoediging en boetvaardigheid hebben niets te betekenen, wanneer deze een mens weerhouden van genade te ontvangen, wanneer hij deze nodig heeft en wanneer deze hem wordt aangeboden.

Thomas Hooker, Hartfort (VS)

(”De arme twijfelende christen genaderd tot Christus”, 1660)

Thomas Hooker werd op 5 juli 1586 geboren in het Engelse dorp Marefield of Birstall, Leicestershire. Nadat het predikantschap in Engeland hem verboden was, vertrok hij naar Nederland, waar hij enkele Engelstalige gemeenten diende. In 1633 besloot hij naar Amerika te emigreren, waar de Pilgrim Fathers in 1620 voet aan land hadden gezet. Hij werd predikant in Newtown, bij Boston. In 1636 vertrok hij met een deel van zijn gemeente naar Hartford, waar hij de zogenoemde Kolonie van Connecticut stichtte. Op 7 juli 1647 overleed Hooker. Zie ook pagina 16