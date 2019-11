Margot de Greef: Crisis Haïti is alarmerend

Margot de Greef, die vanaf 2008 in Haïti werkt, is weer terug in het Friese Twijzel. De situatie in het arme Caribische land is zo chaotisch dat spoedige terugkeer niet mogelijk kijkt.

De Greef, die behoort tot de christelijke gereformeerde kerk van Drogeham in Friesland, kwam vorige maand van Haïti naar Nederland. Ze wilde ds. H. K. Sok verrassen die zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde. Hij had haar in 2008 uitgezonden. De verrassing tijdens de jubileumbijeenkomst was compleet. Daarna echter ook: De Greef kon niet meer terug naar Haïti vanwege de onveilige situatie in het land.

Wat is er aan de hand?

„Sinds vorig jaar wordt er door een deel van de bevolking en oppositie geprotesteerd tegen president Jovenel Moïse. Hij wordt verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Op dit moment is er geen functionerende regering meer omdat er sinds maart geen premier is. Een groot deel van de bevolking wil dat de president vertrekt.

Vanaf medio september leggen de protesten van de bevolking en oppositie een groot deel van het land lam. Ze werpen wegblokkades op waar je niet of met heel veel moeite door kan komen. Zelfs ambulances worden niet doorgelaten. Groepen demonstranten trekken bijna dagelijks door de hoofdstad Port-au-Prince en eisen het aftreden van de president. Moïse wil een dialoog met de oppositie maar die is daartoe niet bereid en werkt aan plannen voor het benoemen van een overgangsregering.”

Groot protest in Haïti tegen president Moise

Maar daar hebt u toch niets mee te maken?

„Het is te gevaarlijk om in het land te reizen. Het is meer dan eens gebeurd dat auto’s bij de wegblokkades met stenen bekogeld werden en dat mensen onder schot werden gehouden of beroofd werden. Bovendien kan geen van mijn collega’s mij van het vliegveld op halen omdat ze de wegblokkades niet voorbijkomen.

Collega’s kunnen zelfs vaak niet naar kantoor vanwege de blokkades. Ze zitten de meeste tijd in hun huizen gevangen en horen dikwijls schoten. Wel kan ik een deel van mijn werk hiervandaan doen op de computer.”

Wat voor werk doet u in Haïti?

„Ik werk voor de Amerikaanse organisatie Church World Service. We werken voornamelijk op het gebied van landbouw en voedselveiligheid. We steunen boeren met het aanleren van technieken om de voedselproductie omhoog te krijgen en helpen kinderen, zodat zij onderwijs en voedsel krijgen. Verder bouwen we stevige huizen en scholen. Dat is hard nodig na de aardbeving van 2010 en na de orkaan Matthew in 2016. In Haïti is veel armoede.”

De protesten treffen toch ook de arme mensen?

„Dat is zeker het geval. Winkels en banken zijn maar beperkt open, zelfs de punten waar water verkocht wordt. De meeste scholen zijn gesloten. Mensen komen zonder salaris te zitten omdat bedrijven beperkt functioneren en transport veelal stilligt. Ze hebben daardoor geen geld om eten te kopen. Bovendien stijgen de prijzen en is er een groot brandstoftekort. Zelfs ziekenhuizen kunnen op bepaalde tijden geen operaties uitvoeren. De situatie is alarmerend.

Het is prima dat de bevolking zich uitspreekt tegen corruptie maar ik begrijp niet dat het op zo’n manier gaat dat velen uit dit arme land er zo van te lijden hebben.”

Haïti is toch een christelijk land?

„Dat klopt. Ik heb veel goede ervaringen met inwoners van Haïti. Zelf ben ik er gegroeid in mijn geloof. Op kantoor hebben we bijeenkomsten waar de Bijbel opengaat. Ik sta dikwijls versteld over de openheid van christenen daar en ook over hun blijmoedigheid en vertrouwen in God. Na rampen zijn ze toch opgewekt en danken ze God dat ze nog leven. Een van hun meest geliefde teksten is Filippenzen 4:4: „Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.”

Wanneer gaat u terug naar Haïti?

„Dat weet ik niet. Niemand weet hoe lang deze crisissituatie gaat duren. Volgende week vertrek ik naar Argentinië voor het bijwonen van een training van de partnerorganisaties en een vergadering op het regiokantoor. Misschien blijf ik er wel enige tijd. Maar op enig moment ga ik weer terug naar Haïti. God heeft me een roeping gegeven voor dit land.”