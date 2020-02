Maranathakerk protestants Rijnsburg verkocht

De kleine kerkenraad van de protestantse gemeente Rijnsburg heeft besloten om de Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat te verkopen aan Huibert Kralt, in samenwerking met het echtpaar Peter en Elise Ravensbergen. In het bedehuis werd op zondag 2 mei 2016 de laatste kerkdienst gehouden.

Het voormalige gereformeerde kerkgebouw krijgt deels een bestemming als maatschappelijke woon- en leefvoorziening onder de naam ”Het Maranatha Huis” (zie maranathahuis.nl). Het andere deel wordt verbouwd tot appartementen, die worden verhuurd aan mensen met een gemiddeld inkomen en aan starters.

De kerkenraad geeft aan dat hiermee „een koper is gevonden die zorg draagt voor optimaal behoud van het monument, in combinatie met een functionele invulling van wonen met maatschappelijke zorg”, terwijl gezorgd wordt voor het „beschikbaar blijven van een deel van de kerkruimte.”

Het kerkgebouw dateert van 1954. Opvallend zijn de glas-in-loodramen, die zijn geleverd door atelier Liefkes uit Den Haag. In de zijwanden bevinden zich twintig ramen met als thema het Onze Vader. Bovenin de voorgevel zijn drie lange ramen geplaatst over de gelijkenis van de verloren zoon, met links de afbeelding van de zoon die met een goedgevulde buidel op stap gaat, in het midden de berooide zoon tussen de varkens en rechts de verloren zoon in de armen van zijn vader.