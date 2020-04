Mais, zeep en een preek in het noodpakket

Stichting Stéphanos is vorige week een actie gestart om geld in te zamelen voor noodpakketten in Malawi. Het Afrikaanse land wordt hard geraakt door het coronavirus.

De reformatorische stichting heeft een kleiner en een groter pakket samengesteld om gezinnen te helpen. In de pakketten zitten noodzakelijke zaken als mais, meel, rijst, suiker, zout, thee, soja, stukken desinfecterende zeep, schoolschriften en potloden. Bij de pakketten worden ook een Bijbel en preek in eigen taal geleverd. De actie en noodpakketten zijn te vinden via de site van Stéphanos.

Noodfonds Senegal

Zendingsorganisatie CAMA luidt de noodklok vanwege de medische situatie in Senegal. Samen met het team van Nederlandse zendelingen bereidt CAMA zich voor op het ergste scenario. Er is geld nodig voor dingen als handschoenen, mondkapjes, ziekenhuiscontroles en zuurstofflessen. Tabitha Kieviet, CAMA-zendeling en arts in Senegal, meldt dat de situatie erg zorgelijk is: „Als de corona-uitbraak zich net zo snel verspreidt in Senegal als in Europa, dan is er een grote kans dat het gezondheidssysteem de epidemie niet aankan.” Giften zijn welkom via de projectpagina van het noodfonds.

Roma

Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld voor hulp aan mensen in Oost-Europa die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. Bureaumanager Allard Selles: „Met name uit Roemenië en Servië krijgen we berichten dat er zich acute problemen voordoen bij Roma. Deze mensen hebben geen sociaal vangnet en als er geen werk is, kunnen ze ook niet voorzien in hun dagelijkse levensbehoefte.” Niet alleen Roma, maar ook andere arme mensen kloppen bij onze contactpersonen aan voor hulp.

Boombladeren

In India leven de dalits, kasteloze inwoners die niet meetellen in de samenleving en nergens geregistreerd staan. Om die reden is er voor hen geen medische hulp en zijn er geen voorzieningen. De dalits maken nu mondkapjes van boombladeren. Serve India wil helpen in deze grote nood. De zendingsorganisatie roept op tot gebed en financiële steun.