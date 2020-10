Live: Protestantse Lezing van minister-president Mark Rutte

Dit jaar houdt minister-president Mark Rutte de jaarlijkse Protestantse Lezing op het Petrus Festival in Delft. Het festival is vanaf 20.30 uur te volgen via onderstaande livestream. De lezing van premier Rutte begint rond 21.06.

Bekijk de livestream:

Livestream Protestantse Lezing Rutte Livestream Protestantse Lezing Rutte

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Kijk voor meer informatie op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.