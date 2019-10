Lessenserie voor doeners laat hen tabernakel bouwen

Doeners zijn in de kerk weleens een vergeten groep. Voor hen is een lessenserie verschenen, uitgegeven door de stuurgroep ”Doeners in de kerk”. Het lespakket voor in het catecheselokaal laat jongeren een tabernakel op schaal nabouwen en leert hen „over de ontmoeting met God.”

De christelijke gereformeerde ds. S. P. Roosendaal gaf een aantal jaar geleden catechese over de tabernakel, vertelt Anja den Otter (38), plaatsvervangend projectleider van ”uitgaven doeners in de kerk” vanuit het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), een jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). „Ds. Roosendaal merkte dat de cognitieve aanpak bij sommige jongeren niet goed werkte. Daarom maakte hij een lessenserie over de tabernakel die ook de doeners aansprak.”

Deze tabernakellessen kwamen via het LCJ bij de stuurgroep ”Doeners in de kerk” terecht. In deze stuurgroep zitten Driestar educatief, Erdee Media Groep en de jongerenorganisaties LCJ, HJW en HGJB. Die heeft de lessenserie verder ontwikkeld.

Elk van de zeven lessen bevat vragen en opdrachten, afgestemd op de doelgroep. Een voorbeeld van zo’n opdracht is om elkaar een minuut lang aan te kijken. „Dat is nog best moeilijk”, lacht de projectleider. „De les is dan dat we door de zondeval elkaar en God niet meer recht in de ogen kunnen kijken. Toch, als je in de tent van de ontmoeting komt, zie je het brandofferaltaar het eerst. Dat altaar laat zien dat er verzoening mogelijk is. Zulke opdrachten spreken doeners aan.”

Bij de lessen hoort ook de bouw van een tabernakelmaquette, vervolgt Den Otter. „Jongeren bouwen stap voor stap zelf de tabernakel op schaal na. Door Bijbellezen en bouwen hand in hand te laten gaan, wordt juist voor doeners inzichtelijk waar het bij de tabernakel om gaat.”

Elk les stelt een aspect van de tent van de ontmoeting aan de orde. „De lessen bevatten een mix van theorie en praktijk. Er zijn lessen over de bouw, de ingang en de onderdelen, zoals de altaren”, vertelt Den Otter.

Elke les trekt volgens haar „heel mooi” een lijn van de tabernakel naar een van de zeven ”Ik ben”-uitspraken van Jezus in het Johannesevangelie. „De les over de ingang verwijst bijvoorbeeld naar Jezus’ uitspraak „Ik ben de deur.””

Uiteindelijk draait het in de lessenserie om „de persoonlijke ontmoeting met God in de Heere Jezus”, geeft de projectleider aan. „De ontmoeting was het doel van de tabernakel. Vandaaruit worden er lijnen getrokken naar het persoonlijke leven van jongeren.”

Het lespakket kan ook goed gebruikt worden op scholen en jeugdclubs, stelt Den Otter. „Uiteindelijk kan iedere jongere in de leeftijd van 12 tot 15 jaar deze lessenserie volgen, of je nu doener of denker bent.”

>>doenersindekerk.nl