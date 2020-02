Leeswijzer bij het Bijbelboek Openbaring

”Openbaring begrijpen” is een boek dat ik zelf nooit zo zou kunnen schrijven. Ik had twee dikke delen nodig over de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. In zijn verantwoording deelt Steef Post een ervaring uit zijn lerarentijd: „Niet zelden kon een medeleerling, nog niet gehinderd door een overdaad aan kennis, een som of opgave beter aan zijn buurman uitleggen, dan de docent die er jaren voor had gestudeerd.”

Post is getroffen door vier bronnen over Openbaring: W. Hendriksen, ”Visioen der Voleinding” (1952), R. van Kooten, ”De dingen die met haast geschieden moeten” (2 dl. 2002), Richard D. Phillips, ”Revelation” (2017) en een prekenserie naar aanleiding van zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus die ds. A. Th. Vergunst in 2007 in Carterton (Nieuw-Zeeland) heeft gehouden. Met deze ontboezeming kan hij vervolgens vrijmoedig zonder verdere bronvermelding gebruikmaken van deze werken, die uiteindelijk behoren tot de schat van de kerk.

Post gebruikt datgene wat hij zelf in deze werken gevonden heeft om bij de lezer te bewerken dat deze er zin in krijgt dit Bijbelboek te gaan bestuderen. Zijn boekje heeft een logische driedeling: 1. ”Inleiding”; 2. ”Leeswijzers”; 3. ”Lezen in de Openbaring”.

Perspectief

De inleiding laat nader kennismaken met William Hendriksen (afkomstig uit Nederland en later in Amerika hoogleraar Nieuwe Testament) en behandelt in het tweede hoofdstuk de vraag ”Waarom zou je Openbaring lezen?” Om op deze bezeten wereld te beseffen dat alles ”in control” is en het goed gaat met de kerk. We moeten Openbaring lezen om te kunnen leven met perspectief.

Vervolgens reikt Post leeswijzers aan door te laten zien hoe je bijvoorbeeld de symbolische taal van Openbaring wel en niet moet lezen. In hoofdstuk 10 worden de leeswijzers op anderhalve pagina naast elkaar nog een keer heel overzichtelijk weergegeven.

Post neemt de lezer hiermee bij de hand om vervolgens samen in 95 pagina’s alle 22 hoofdstukken door te lopen. De kern van de hoofdstukken wordt helder weergegeven.

Dagsluiting

Wie graag nader met Openbaring kennis wil maken, vindt hier een goede vingeroefening. Het boekje leent zich ook heel goed om te gebruiken voor de persoonlijke dagsluiting. Eén hoofdstukje per keer. Er biddend over nadenken en vervolgens de Heere in gebed antwoorden. Op deze wijze kun je het boek in een maand doorwerken (29 hoofdstukken).

We mogen een niet-theoloog dankbaar zijn dat hij zo helder en getrouw de dikkere werken van theologen samenvat, zodat lezers zelf zin krijgen in verdere bestudering. Van harte aanbevolen.

Een deel van de opbrengst van dit boek is bestemd voor het werk van Friedensstimme Nederland.

Openbaring begrijpen. Leeswijzer bij het laatste Bijbelboek, Steef Post; uitg. De Banier; 144 blz.; € 11,95