Ledental Gereformeerde Gemeenten in 2018 licht gedaald

Het aantal (doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten (GG) is vorig jaar met 122 gedaald. Per 31 december 2018 telde het kerkverband 107.664 (doop)leden, tegenover 107.786 op 1 januari 2018.

Dat blijkt uit het statistisch overzicht in het Kerkelijk Jaarboek 2019 van de GG, dat dinsdag verscheen. Het is voor het eerst in jaren dat het ledental daalt; in 2017 nam dit nog met 136 toe.

Het overzicht laat zien dat er in de GG vorig jaar opnieuw sprake was van een geboorteoverschot: er werden 2111 kinderen gedoopt (en 9 volwassenen), terwijl er 650 mensen overleden. Tegelijkertijd was het aantal toetredingen tot het kerkverband beduidend lager dan het aantal onttrekkingen: 916 tegenover 2480.

Uit de specificatie blijkt dat er vorig jaar vanuit de Oud Gereformeerde Gemeenten (OGG) 201 (doop)leden overkwamen naar de GG; 33 (doop)leden gingen vanuit de GG over naar de OGG. Vanuit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) kwamen 330 (doop)leden over; 31 (doop)leden van de GG gingen over naar dit kerkverband. Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) kwamen 43 (doop)leden over; 217 (doop)leden van de GG vertrokken naar de CGK. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kwamen 61 (doop)leden over; 758 GG-(doop)leden gingen over naar de PKN. Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) kwamen 139 (doop)leden over; 409 GG-(doop)leden vertrokken naar de HHK. Vanuit evangelische groeperingen kwam 1 dooplid over; 43 (doop)leden van de GG maakten de omgekeerde beweging. Vanuit ”Overige (kerk)genootschappen” kwamen 39 (doop)leden over; vanuit de GG vertrokken 213 (doop)leden naar deze (kerk)genootschappen. In 2018 traden 2 buitenkerkelijke doopleden toe tot de GG; 178 belijdende leden en 302 doopleden onttrokken zich aan het kerkverband. Ten slotte traden 100 (doop)leden om ”Overige reden” toe tot de GG; 296 (doop)leden vertrokken om ”Overige redenen”.

De GG telden in 2018 151 gemeenten (net zo veel als in 2017), die gediend worden door 58 predikanten (1 meer dan in 2017).

In het jaarboek zijn ook de statistieken opgenomen van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) in North America, zusterkerken van de GG. Deze telden per 31 december 11.409 (doop)leden, 99 meer dan het jaar ervoor.

OGG

„Als we terugzien op het jaar 2018”, schrijft ds. J. J. van Eckeveld in zijn jaaroverzicht, „dan zien we hoe onze samenleving meer en meer in het teken staat van het loslaten van God en Zijn Woord. Er zijn twee Schriftgegevens, die in dit verband al meer werkelijkheid worden: de grote afval en de openbaring van de mens der zonde.” Aan de andere kant: „We zouden toch niet durven zeggen, dat de Heere niet meer werkt?”

Ds. Van Eckeveld merkt verder op dat er verschillende gesprekken hebben plaatsgehad met de GGiN, de HHK en de CGK. „Helaas hebben de Oud Gereformeerde Gemeenten (OGG) uitgesproken de zin niet meer te zien van die gesprekken en daarom hebben zij zich teruggetrokken. Toch mag gezegd worden, dat in die gesprekken wel eens gevoeld mag worden, dat er verbondenheid is rondom de waarheid over kerkmuren heen.” „Bemoedigend” noemt ds. Van Eckeveld hier ook de gezamenlijke herdenking van 400 jaar Synode van Dordrecht in 2018.

Lees ook:

Naar een andere kerk (RD.nl, 22-09-2018)

Kerkelijk Jaarboek 2018: Ledental GG neemt licht toe (RD.nl, 24-05-2018)

Ledental GG stabiel door geboortes (RD.nl, 23-05-2017)

Ledental Gereformeerde Gemeenten met 302 gegroeid (RD.nl, 18-05-2016)

Ledental Geref. Gemeenten in 2014 gestegen (RD.nl, 27-05-2015)

Ledental Geref. Gemeenten groeit (RD.nl, 14-05-2014)

Ledental Gereformeerde Gemeenten stijgt licht (RD.nl, 30-05-2013)

Ledental Gereformeerde Gemeenten licht gestegen (RD.nl, 02-06-2012)

Ledental GG in 2010 opnieuw toegenomen (RD.nl, 27-05-2010)