LCJ-jeugdappel -16: Voor even of voor het leven?

Pang! Met een knal klapt de ballon kapot als jeugdwerkadviseur Jan Post van de christelijke gereformeerde jeugdbond LCJ hem een tikje geeft met een naald. „Ga je voor even of ga je voor leven?” is de vraag die hij voorlegt aan de jongeren van twaalf tot zestien die het jeugdappel in Aalsmeerderbrug bezoeken.

Het podium oogt vrolijk, met een grote tros kleurige heliumballonnen. Ernaast staat een picknickbank klaar. Vijf jongeren mogen naar voren komen voor een praatje over hun leven. Op de tafel ligt het spel ”Levensweg”. „Speel je steenrijk of straatarm!”, leest Post voor van het deksel van de doos. „Waar leven jullie voor?”, vraagt hij aan de vijf rond de tafel. „Voor vrienden”, „voor gezelligheid”, „voor geloof.”

lcj

„En later, ga je emigreren of blijf je in Nederland?” „Ik wil zo ver mogelijk bij m’n ouders vandaan wonen”, reageert een meisje. „Dus je gaat emigreren?”, oppert Post. „Nee, aan de andere kant van Urk wonen.”

Eindig

In het programma van het jeugdappel -16 staat het Bijbelgedeelte over de rijke man en de arme Lazarus centraal. De Rijnsburgse predikant ds. L. den Butter vertelt dat de gelijkenis laat zien dat ons leven op aarde eindig is. „Wie een leven met God leidt, zoals Lazarus dat deed, sterft ook met God. De rijke man leed hier op aarde geen gebrek en voelde geen nood. Maar hij vergat z’n grootste nood, z’n zonde. Lazarus leed niet het meest aan zijn ziekte of zijn armoede, maar aan zijn zonde. Hij wilde zijn leven met God leven en was in zijn sterven ook met God. Wil je rijk zijn met goud of rijk zijn met God?” zo legt ds. Den Butter de jongeren de keuze voor.

„Wat is er nou eigenlijk mis met het leven van de rijke man?”, vraagt ds. Den Butter. „God heeft ons het leven en de talenten gegeven om ermee tot Zijn eer en in Zijn liefde te leven. Maar de rijke man denkt: Het is mijn leven, het zijn mijn spullen en het is mijn lichaam.”

De predikant legt de vraag ook neer bij de bezoekers van het appel. „Heeft God jou iets te zeggen? Of leef je alsof je het wel zonder Hem kunt stellen? Als je denkt dat je leven van jezelf is, hou je niets over.”

Om een leven met God te leven is het noodzakelijk om de goede keuzes te maken, aldus ds. Den Butter. „Daarvoor hebben we de Heere Jezus zo nodig. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Gebruik je Bijbel om Hem beter te leren kennen. Ga in de weg van het geloof, het geloof dat alleen te verkijgen is in het gebed om wedergeboorte en het werk van de Heilige Geest in je leven. En gebruik voeding, het Woord van God.”

Voeding

Om te groeien in het geloof is het Bijbellezen noodzakelijk, net zoals eten noodzakelijk is om lichamelijk te groeien. „De jongeren hier in de zaal weten dat volwassen worden niet iets is wat ons aan komt waaien. Dat is ook zo in het geloof. Er is voeding en versterking nodig door het Woord. En wanneer je meer een doener bent en je het moeilijk vindt om veel in de Bijbel te lezen, lees dan maar kleine stukjes. Bidt de Heere: „Leert U mij stap voor stap U kennen.””

Dat het leven met God niet alleen vreugde geeft in het toekomende leven, maar ook nu, daarvan is Paulus een getuige, vertelt ds. Den Butter. „Paulus schrijft het zo vaak in zijn brieven dat er niets op aarde is dat hem meer vreugde, troost en blijdschap geeft dan de kennis van Jezus Christus. Hij heeft alles verdiend wat we nodig hebben voor dit leven en het toekomende leven: geloof, hoop en liefde.”