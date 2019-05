In Urk werd zaterdag een Kinderappel -12 van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken gehouden.

Zo’n 450 kinderen woonden de bijeenkomst in de Ichthuskerk bij. Het thema was ”Net als klei”. De Urker predikant ds. H. Polinder verzorgde de Bijbelse vertelling, over de geschiedenis van Jeremia en de Pottenbakker.

Volgende week zaterdag heeft in Noordeloos het tweede Kinderappel -12 plaats. Ds. S. Griffioen houdt dan de Bijbelse vertelling.