Lastercampagne tegen Stichting Jij daar!

De interkerkelijke Stichting Jij daar! is op internet het slachtoffer geworden van een lastercampagne.

Predikanten uit de gereformeerde gezindte die gastspreker zijn bij de stichting worden op een fake (nagebouwde) website met vrijwel dezelfde naam belasterd en zwart gemaakt. Hans Schenkel uit Leersum, webmaster van Stichting Jij daar!: „Onze website is misbruikt, en losse foto’s zijn bewerkt met negatieve teksten. We hebben een vermoeden wie erachter zit, maar kunnen dit niet hard maken. Het spoor leidt naar een provider in Toronto in Canada.”

Stichting Jij daar! is in overleg met de provider om de site weg te krijgen, zegt Schenkel. „We hebben een Engelstalige mail opgesteld waarin we uitleggen dat onze website is misbruikt.”

Stichting Jij daar! belegt onder meer bezinningsavonden en sing-ins voor jongeren. Voor de komende weken staan bijeenkomsten met evangelist Arjan Baan, de predikanten dr. G. A. van den Brink en ds. A. Simons en ondernemer Wouter Droppers gepland.