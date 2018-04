Lagere celstraf voor voorganger van Jezus Centrum Nijkerk

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft voorganger Johan K. uit Nijkerk maandag wegens mensenhandel en faillissementsfraude veroordeeld tot vijf maanden cel.

Dat meldde het Nederlands Dagblad dinsdag.

De rechtbank veroordeelde de voorganger van het Jezus Centrum Nijkerk in 2015 voor dezelfde vergrijpen tot achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Johan K. ving via de stichting Intro alcohol- en drugsverslaafden op, die hij bij wijze van arbeidstherapie zonder vergoeding liet werken in zijn keukenbladenfabriek in Putten.

Zes ex-cliënten deden aangifte wegens uitbuiting. Het gerechtshof sprak K. daarvan in vijf gevallen vrij. De vijf hoefden niet zo hard te werken als werknemers in vaste dienst. Er was geen sprake van een „ernstige disbalans” in het voordeel van K. Daarnaast kan een programma met vrijheidsbeperking en arbeid heilzaam zijn voor verslaafden, aldus het hof. Het OM eiste tegen K. vorige maand nog 2,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.