In de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Schiedam heeft donderdag om 15:00 uur de laatste dienst plaats. Voorganger is ds. C. J. Droger uit Vlaardingen.

Formeel is de gemeente, die in 1894 opgericht werd, per 31 december 2018 opgeheven. „De redenen daarvoor zijn het krimpende ledenaantal, de vergrijzing en het niet meer kunnen vervullen van de ambten”, zei scriba Gérard Simons eerder in het Reformatorisch Dagblad.