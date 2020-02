Laatste dienst gereformeerde kerk Warffum

In de gereformeerde kerk Pro Rege in het Groningse Warffum is afgelopen zondag –2 februari– de laatste dienst gehouden, zo meldt gereformeerdekerken.info.

De kerk en het verenigingsgebouw zijn verkocht aan Gerrie Jonker en Jan Dirk Gardenier, die in de pastorie wonen. In het gebouw beginnen ze een kunsteducatiecentrum. De kerk wordt omgebouwd tot kunstkerk voor leerlingen uit het basisonderwijs in Noord-Groningen. Kinderen krijgen er les van kustvakdocenten en kunstenaars. Ze gaan aan de slag in kleine groepen in de vakken muziek, dans, drama, tekenen, hout, textiel en keramiek.

De laatste kerkdienst werd bijgewoond door ruim honderd (oud-)gemeenteleden. De dienst werd geleid door ds. Peter van Ool, predikant van de protestantse gemeente Warffum, Breede en Usquert. De tekst was het laatste vers uit Mattheüs: „Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.”

De gemeente vertrok na de dienst naar de Sebastiaankerk met medeneming van het antependium, de kanselbijbel, de doopschaal, het avondmaalszilver en de paaskaars.

De kerk werd gebouwd in 1886 en verbouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het orgel dateert uit 1783 en is in 2008 gerestaureerd.