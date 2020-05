L. Huisman pastoraal werker de Oase

Leo Huisman is benoemd tot pastoraal werker in het diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp. Dat maakte het bestuur van de Oase dinsdag bekend.

Huisman is de opvolger van ds. A. J. de Waard uit Nieuwdorp, die een beroep naar de gereformeerde gemeente te Urk heeft aangenomen.

Huisman, ouderling in de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Dordrecht, volgde een opleiding tot pastoraal werker. Hij blijft consulent van Helpende Handen, een reformatorische belangenvereniging voor mensen met een beperking en hun familieleden.