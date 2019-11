Kritiek op kanselrede moslima op Hervormingsdag

In Duitsland is ophef ontstaan over een preek van een moslima op Hervormingsdag.

De politieke wetenschapper Dunya Elemenler sprak donderdag in de St. Viktorkerk in Schwerte (Noordrijn-Westfalen) over het thema ”Je bent net als ik, maar alleen zo heel anders”. De hoofddoekdragende moslima is woordvoerster bij de islamitische gemeenschap Milli Görüs.

De kritiek is afkomstig van Wolfgang Baake, de vroegere woordvoerder van de Duitse Evangelische Alliantie, en nu lid van de Bondsdag en de Duitse regering. „Het is een groot schandaal als er in een protestantse kerk een moslima optreedt in plaats van dat er de reformatorische boodschap klinkt”, aldus Baake. „Het is een teken dat de protestantse kerk zichzelf opgeeft.”

Het Institut für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung had Elemenler niet uitgenodigd als officiële vertegenwoordiger van Milli Görüs, maar vanwege haar achtergrond. Ze komt uit een christelijke en islamitische familie en is „vastbesloten” om zich in te blijven zetten voor de interreligieuze dialoog. „De Reformatie heeft ons juist geleerd om met elkaar in gesprek te blijven”, aldus Elemenler.