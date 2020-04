Koning belt met PKN: Waardering voor kerk in coronatijd

Koning Willem-Alexander heeft woensdag vanwege de coronacrisis zijn medeleven met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uitgesproken. In een telefoongesprek met scriba dr. R. de Reuver woensdag ging hij in op het naderende paasfeest.

De koning sprak „waarderend over de zware taak van predikanten, kerkelijk werkers en geestelijke verzorgers die onder zeer moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen”, aldus de PKN. Ook is hij blij met de wijze waarop de kerken gehoor geven aan de richtlijnen van de overheid.