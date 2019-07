Koerdische minister legt eed af met hand op verbrande Bijbel

Redactie kerk

ERBIL. De minister van Verkeer en Communicatie van de Koerdische regering in Erbil, Ano Jawhar Abdoka, heeft zijn ambtseed afgelegd met de hand op een Bijbel die door IS-soldaten verbrand was.

Dit berichtte de Duitse nieuwsdienst Idea op 13 juli. Volgens de lokale nieuwsdienst Rudaw wilde de minister daarmee aangeven dat christenen een wezenlijk bestanddeel van de regio Koerdistan moeten blijven uitmaken.

In de zomer van 2014 vluchtten meer dan honderdduizend christenen, uit angst voor IS, uit de vlakte van Ninevé in het Koerdische deel van Irak. Inmiddels helpen teruggekeerde vluchtelingen bij de wederopbouw. „Het is voor ons als christenen, Chaldeeën, Assyriërs en Syriërs een uitdaging om in het land van onze voorouders te blijven”, aldus de minister.

Ano Jawhar Abdoka is de enige christen in het nieuwe kabinet. Vanaf september zullen daarin ook andere minderheden, zoals de Turkmenen, vertegenwoordigd zijn.

Koerdistan is een autonome regio in Irak, met een eigen parlement en militaire macht. Volgens het ”Gesellschaft für bedrohte Völker” in Göttingen is de godsdienstvrijheid in dit gebied verregaand gewaarborgd. Toch moet gevreesd worden dat ook daar islamitische elementen de wetgeving zullen binnendringen. Van de ongeveer 39 miljoen inwoners van Irak is namelijk 97 procent moslim. Lokale waarnemers schatten dat het aantal christenen sinds 2015 is teruggelopen van 275.000 tot 150.000. Die meesten van hen wonen in Koerdistan.