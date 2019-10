Kloosterbijbel tekent abdijleven

In de Abdij van Egmond wordt op 6 november de Kloosterbijbel gepresenteerd, aldus een bericht op kloostermagazine.nl.

De Kloosterbijbel is een complete huisbijbel in de Willibrordvertaling, aangevuld met elf kleurenkaternen met informatie over het kloosterleven. Er wordt aandacht gegeven aan Augustinus, Benedictus en Franciscus. Ook komen de jezuïeten, de psalmen en de ”lectio divina” (een manier om biddend de Bijbel te lezen) aan bod, evenals de rol van leken, jongeren en gasten in het klooster.