Kerstmeditatie tijdens diner voor 300 mensen in winkelcentrum Haarlem

Een autochtone Haarlemmer, een Schotse emigrant en een vluchteling uit Iran. In een winkelcentrum in Haarlem genieten ze eensgezind van een driegangendiner én horen ze het kerstevangelie.

Ossenstaartsoep, rijst met kip en rauwkost en pudding met chocola. Aan lange tafels in het winkelcentrum in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk laten bijna 300 gasten zich deze maandagavond het eten goed smaken.

Het kerstdiner is georganiseerd door Het Open Huis, een samenwerkingsverband van een multiculturele christelijke gereformeerde kerk (cgk) in de stad en een maatschappelijk centrum waar professionals van stichting Ontmoeting onder anderen mensen met schulden en huisvestingsproblemen begeleiden.

Een van de deelnemers aan het diner is Massoumeh (64). Ze vertelt dat ze uit Iran is gevlucht en hier christen is geworden. „Jezus heeft op de deur van mijn hart geklopt en ik heb opengedaan”, zegt de Iraanse die op zondag vaak de samenkomsten in Het Open Huis bezoekt.

Dienen en getuigen in Schalkwijk

De afgelopen jaren organiseerde Het Open Huis een kerstdiner in zijn eigen pand elders in de wijk. Vorig jaar namen er ruim 150 Haarlemmers aan deel. „We moesten veel mensen teleurstellen”, zegt coördinator Berend Gunnink van Ontmoeting. Dit jaar werd als locatie het winkelcentrum gekozen waar de cgk eens per twee maanden op zondag een kerkdienst houdt. Binnen een paar weken waren alle 300 plekken voor het diner gereserveerd.

Bij de ingang staat een tafel waar bezoekers gratis een boek kunnen uitzoeken, zoals een dagboek van A. F. Troost of –voor kinderen– ”Het eerste Kerstfeest” Na een welkomstwoord opent evangelist Daniël van Beek de maaltijd met gebed. Later staat hij in een overdenking stil bij de manier waarop onder meer Maria, de wijzen en de herders reageerden op het wonder van Kerst. Hij wijst erop dat Kerst zichtbaar maakt dat God om mensen geeft. „Hij zegt: Ik wil je Vader zijn en Ik wil je zonden vergeven.”

De Schotse emigrant Rodly Max-Lino (67) kwam zeventien jaar geleden naar Nederland en heeft hier geen familie. Hij noemt zich christen, maar gaat niet naar de kerk. „Het geloof zit vanbinnen.” Kerst vindt hij een „mooi feest.” „Maar als Schot vind ik de jaarwisseling nog belangrijker.”

Martien Luijcks (68) zit naast een geboren Surinamer en tegenover een Griekse weduwnaar, die ooit voor zijn huwelijk naar Nederland kwam. Luijcks vertelt dat hij in de schuldhulpverlening zit en geregeld in Het Open Huis eet. „Uit solidariteit heb ik er ook een Alpha Cursus gevolgd. Dat was leuk, maar ik vond wel dat ik wat meer aandacht voor Maria moest inbrengen”, zegt de rooms-katholieke Haarlemmer.

Intussen is ook burgemeester Jos Wienen aangeschoven aan een van de tafels en zet een muziekgroep een kerstlied in. Uit volle borst zingt Luijcks mee: „Komt, laten wij aanbidden, die Koning.”