Kerkenraad hervormd Veenendaal dient klacht in wegens ambtsmisbruik

De kerkenraad van de hervormde wijkgemeente Oude Kerk in Veenendaal heeft vorige week een formele klacht ingediend tegen ds. C. B. Stam, die een relatie had met een getrouwde vrouw uit de kerkelijke gemeente.

De klacht is inmiddels ontvangen door de commissie van opzicht –het kerkelijke tuchtcollege– van de classis Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland, meldde scriba N. Belo uit Veenendaal maandag desgevraagd.

„Een classicale visitatiecommissie heeft in kaart gebracht wat er is gebeurd. De resultaten van dat feitenrapport waren ernstig genoeg om als kerkenraad een klacht in te dienen. Nu moet de commissie van opzicht een oordeel vellen, waarna gekeken wordt welke passende maatregelen genomen kunnen worden.”

De klacht die is ingediend, betreft ambtsmisbruik. „Die term is wat verwarrend. Het komt hierop neer: als predikant sta je in een ambt. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Net als bijvoorbeeld een arts heb je een bepaalde beroepscode. Je moet zuiver en transparant handelen. Dat is in dit geval niet gebeurd.” Belo weet niet wanneer de behandeling van de klacht afgerond zal zijn. „Daar hebben wij geen invloed op.”

De predikant is inmiddels ontheven van alle werkzaamheden. Pastorale taken in de gemeente worden zolang de procedure loopt,overgenomen door onder meer kerkelijk werkers. „We zijn nu nog aan het kijken wie welke taken op zich kan nemen”, aldus Belo.

De hervormde gemeente Veenendaal heeft zeven wijkgemeenten.