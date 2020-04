Kerken werken eensgezind samen bij diaconaat in coronatijd

Overal in ons land ontstaan in deze crisistijd diaconale initiatieven om anderen bij te staan. Opvallend daarbij is de eensgezinde samenwerking tussen kerken, hulporganisaties en burgerlijke gemeenten; maar ook dat de hulpvraag dikwijls maar langzaam op gang komt.

De Hersteld Hervormde Kerk heeft een handreiking opgesteld voor diaconieën. Deze is opgesplitst in drie onderdelen. Het eerste deel gaat over het omzien naar elkaar binnen de gemeente. Daarin wordt niet alleen aandacht gevraagd voor ouderen, maar ook voor de jeugd.

Het tweede betreft kwetsbare situaties van gemeenteleden. Diakenen moeten in het bijzonder oog hebben voor mensen met minder inkomen, gezinnen met kinderen met handicaps en gezinnen met spanningen.

Het derde punt is het dienend aanwezig zijn in de samenleving. Daarbij wordt verwezen naar het landelijke initiatief ”Niet alleen”. Ook staan er tips bij over het inzamelen van voedselpakketten door kerken en het opzetten van een telefonische hulplijn, eventueel samen met een plaatselijk diaconaal platform.

De hersteld hervormde gemeente van Woudenberg begon onder de naam ”Woudenbergers helpen Woudenbergers” met een project, deelt initiatiefnemer Vincent Holleman mee. „We hebben een lijst met ouderen in onze gemeente opgesteld en die gekoppeld aan vrijwilligers die hen opbellen. Verder helpen we met bijvoorbeeld het uitlaten van de hond of boodschappen doen. We hebben ook soep gemaakt voor mensen die het coronavirus bij zich dragen.”

Holleman geeft aan dat het initiatief inmiddels gesteund wordt door het platform van kerken in de gemeente Woudenberg. „We helpen alle Woudenbergers. Het aantal hulpvragen is nog niet groot, maar dat komt misschien door onbekendheid. We delen flyers uit en verwachten een geleidelijke toename van de hulpvraag.”

Diaconale platforms in het hele land hebben hun activiteiten geïntensiveerd. Pieter Foekens, coördinator van het Diaconaal Platform Waddinxveen deelt mee dat het platform zich samen met andere organisaties inzet om mensen uit de gemeente te helpen. Ook hier komt de hulpvraag langzaam op gang. „Veel oudere mensen hebben een netwerk. Bij anderen bestaat een drempel om hulp aan te vragen.”

Ds. P. L. D. Visser van pioniersplek De Poster in Veenendaal meldt dat er een knutselpakket is gemaakt voor de kinderen uit de wijk nu de activiteiten voor hen stilliggen. Het bestaat uit materiaal om een dierenmasker in elkaar te zetten, een verhaal over de schepping en een tekening.

Volgens hem zijn er in de omgeving van De Poster veel (migranten)gezinnen waar het in huis druk is. „Alle kinderen uit de wijk kunnen er gebruik van maken. De eerste keer halen ze het pakket op bij De Poster. Daarna wordt het gebracht. We denken er ook aan om voor het Paasfeest een paaspakket te bezorgen bij de mensen die hier anders de diensten bijwonen.”

Voedselbon

Jeanette de Waard, als diaconaal opbouwwerker verbonden aan Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord en aan Stichting Hart voor Noord, heeft in haar werk ook te maken met kinderen die op een klein oppervlak leven. „Het is geen uitzondering dat mensen op 50 vierkante meter wonen met twee volwassenen en meerdere kinderen. Ik ken veel gezinnen waarvan de ouders in de woonkamer slapen. Speciaal voor ouders met jonge kinderen hebben we een inloop. Vanaf komende week gaan we aanbieden dat geregeld één gezin naar De Bolder mag komen, een gebouwtje dat we in beheer hebben, om daar een uur te spelen. De begeleiders van de inloop zijn dan aanwezig.”

De Waard kent veel mensen in armoede, in de kerk en daarbuiten. De afgelopen week heeft ze mensen gevraagd of ze kunnen rondkomen. „Zij kunnen zo nodig een voedselbon krijgen van de diaconie van Hoop voor Noord.” De diaconaal werker heeft een heel aantal mensen in beeld dat geen gebruikmaakt van de voedselbank, maar toch niet genoeg te eten heeft. „Uit zichzelf vragen ze niet om hulp. Via een sleutelfiguur, die hulp van ons krijgt, kunnen we hen wel bereiken.”

Ze wijst erop dat het vaak moeilijk is om de mensen te vinden die echt hulp nodig hebben. „We moeten meer de wijken ingaan om sleutelfiguren te zoeken. Dat zijn mensen die het vertrouwen genieten van bewoners in de buurt die hulp nodig hebben.”

De Waard heeft nog een idee. Met de Stille Week in aantocht wil ze een individuele paaswandeling samenstellen. „Die probeer ik dan zo in te richten dat in een aantal huizen afbeeldingen te zien zijn. Zo zien de deelnemers al wandelend het paasevangelie.”

Omzien naar oudere en dakloze

In Dordrecht is afgelopen zaterdag het uitdelen van eerste levensbehoeften aan dak- en thuislozen officieel gestart. De actie is een onderdeel van de coronahulpactie ”Licht voor Dordt”, een gezamenlijk initiatief van Dordtse kerken en een aantal organisaties die nauw samenwerken met de gemeente.

In de christelijke gereformeerde kerk Ichthus te Nunspeet zijn tasjes uitgedeeld aan jongeren. Daarmee kunnen ze de komende weken aan de slag om contact te houden met aan hen gekoppelde ouderen uit de gemeente.

Fonteinwerk, onderdeel van de protestantse gemeente Harderwijk, kookt maaltijden die men verstrekt aan hulpbehoevende inwoners van de Veluwse plaats. De voorraden kwamen eerst bij de horeca vandaan, die hun versproducten niet meer konden gebruiken. Fonteinwerk wil hiermee doorgaan met behulp van donaties.

www.lichtvoordordt.nl