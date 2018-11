Kerken maken bezwaar tegen classisbesluit CGK over vrouw in ambt

De christelijke gereformeerde kerk te Urk (Eben-Haëzer) en haar predikanten besloten vrijdagavond bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de classis Apeldoorn om de samenwerkingsgemeente in Arnhem ruimte te geven vrouwen in het ambt toe te laten. Ook andere kerken gingen inmiddels in appel. Zes vragen en antwoorden.

Wat is er aan de hand?

De classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) stemde vorige maand in met het verzoek van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem om vrouwen in het ambt toe te laten. Deze regionale kerkvergadering verwijst naar artikel 5b van een model voor samenwerkingsgemeenten, die de generale synode van de CGK in 2013 goedkeurde. Daarin staat onder meer: „Bij onderlinge strijdigheid zoekt de kerkenraad een weg die de opbouw en eenheid van de gemeente dient, en die zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van alle besluiten.”

Hoe wordt er binnen de CGK op het besluit gereageerd?

„Heel divers. Samenwerkingsgemeenten die met dezelfde vragen rond de vrouw in het ambt worstelen –zoals in Nijmegen– voelen zich gesterkt door de classisuitspraak. Volgens hen is de procedure zorgvuldig verlopen en is het besluit in lijn met uitspraken van de generale synode.

Synodepreses ds. P. D. J. Buijs, kerkrechtdeskundige prof. dr. H. J. Selderhuis en anderen vinden echter dat de classis zich niet aan de afspraken heeft gehouden. „Vrouwelijke leden van de gemeente hebben geen passief kiesrecht wanneer één van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente daarvoor niet de ruimte geeft”, zo besloot de synode.

Het bestuur van Bewaar het Pand heeft het classisbesluit scherp veroordeeld. De stichting riep gemeenten en gemeenteleden vrijdag op bezwaar te maken.

Zijn er gemeenten die bezwaar maken tegen het classisbesluit?

Inmiddels zijn onder meer de kerken in Katwijk, Kralingen en Urk (Maranatha en Eben-Haëzer) in appel gegaan bij de particuliere synode van het Oosten, waaronder de classis Apeldoorn valt.

Kan dat wel? Die kerken maken geen deel uit van de classis Apeldoorn.

Ja, gemeenten en gemeenteleden uit het hele land mogen bezwaar maken. Omdat deze zaak het belang van de gehele CGK raakt, is zo’n appel mogelijk.

Hoe gaat het nu verder?

In de ”Integrale regeling voor de appelprocedure” van de CGK staat dat de „kerkelijke vergadering beoordeelt of op basis van de vastgestelde feiten bewezen is dat het bestreden besluit in strijd is met de Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en/of de aanvaarde kerkorde en synodale besluiten.” Als de particuliere synode een bezwaar afwijst, kunnen de indieners in appel gaan bij de generale synode. Die wordt volgend jaar gehouden.

Kan de samenwerkingsgemeente in Arnhem nu al vrouwelijke ambtsdragers bevestigen?

Nee, een appel heeft een zogenoemde „opschortende werking.” De kerk in Arnhem moeten wachten totdat alle appelzaken zijn behandeld. In ieder geval tot die tijd gelden de huidige regels, die geen ruimte bieden aan de vrouw in het ambt.