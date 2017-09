Kerken in actie voor slachtoffers natuurrampen

Natuurrampen treffen de wereld – in Zuid-Azië, in Sierra Leone, in Texas, in het Caraïbisch gebied, in Mexico ook. Het aantal slachtoffers is groot, de schade enorm. Kerken in Nederland zijn acties gestart of bezinnen zich daarop.

Het is momenteel spitsuur in hulpverleningsland, constateert Erjan van der Linde, diaconaal consulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken. „We rondden juist als Christelijke Gereformeerde Kerken een noodhulpactie voor Afrika af of er dienden zich nieuwe rampgebieden aan: Nepal, het Caraïbische gebied. Hoe gaan we hiermee om?”

Van der Linde: „Als eerste waren daar Nepal en omliggende landen. Hier regende het sinds half augustus ongewoon hard en aanhoudend. Het gevolg was honderden doden en vermisten, duizenden huizen verwoest of beschadigd en de oogst van ruim een miljoen mensen verwoest. Omdat we een partner hebben in Pokhara, Centraal-Nepal, die meteen ter plaatse hulp ging bieden, hebben we vrij snel een noodhulpcollecte uitgeschreven. Deze loopt op dit moment. Daarna stortte Irma zich op het Caraïbisch gebied en vroegen we ons af of hier ook aanvullende hulp nodig was. We zien hier de overheden hun verantwoordelijkheid nemen en er lopen acties. Voorlopig is onze inschatting dat we hier geen collecte voor uitschrijven, al zijn er vragen van plaatselijke kerken. Die verwijzen we graag door naar andere hulpverleningsorganisaties.”

Alles kwijt

Via haar organisatie Kerk in Actie verleent de Protestantse Kerk in Nederland onder meer hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in grote delen van Bangladesh en Nepal. In Bangladesh zijn als gevolg van de overstromingen bijna 9000 dorpen getroffen. De hulpverlening aan dit land verloopt via de partner van Kerk in Actie in Bangladesh, de Isa-e Church. Op de website van Kerk in Actie wordt ds. Mabud Chowdhury uit Bangladesh geciteerd, die over de situatie ter plaatse schrijft: „Mensen van alle gemeenschappen zijn in gevaar: hindoes, moslims, boeddhisten en christenen. Veel van onze kerkleden zijn getroffen door deze overstroming. Ze zijn alles kwijtgeraakt wat ze hadden. Ze hebben geen drinkwater, geen voedsel en onvoldoende kleding om te dragen. Vooral kinderen en oude mensen lijden.” Kerk in Actie helpt daarnaast de Rohingya’s, die vanwege etnische zuiveringen in Myanmar naar het zuiden van Bangladesh vluchten.

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) verleent, „naar gewoonte bij grote natuurrampen”, noodhulp via bestaande hulporganisaties die passen bij haar identiteit, zoals Woord en Daad, Dorcas en ZOA, laat Mirjam de Vries weten namens de generale diaconale commissie van de HHK. Voor de slachtoffers van de overstromingen in Azië is er een noodhulpactie georganiseerd in samenwerking met Woord en Daad. Ook wordt er hulp verleend aan slachtoffers van het door modderstromen getroffen Freetown (Sierra Leone). De commissie bezint zich op een hulpverleningsactie voor de slachtoffers van de orkaan op Sint Maarten, aldus De Vries.

Het deputaatschap bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten steunt kerken in Zuid-Azië, meldde het vorige week in het kerkelijk orgaan De Saambinder. In het bericht wordt de Nepalese predikant Rai aan het woord gelaten: „Duizenden mensen zijn dakloos geworden en gewond. Het breekt mijn hart.”

Het deputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten heeft inmiddels pakketten met eerste levensbehoeften verspreid, die door de plaatselijke kerken worden verdeeld onder de slachtoffers. Vanwege de vele ziekten die zich verspreiden, worden ook muskietennetten en waterfilters uitgedeeld. Bijzondere noden werkt bij haar hulpverlening samen met lokale kerken of hun diaconale organisaties.

Het deputaatschap hulp bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) organiseert een algemene inzameling voor buitenlandse noodhulp. Dat staat in het kerkelijk orgaan De Wachter Sions van deze week. De bijeengebrachte middelen zullen aangewend worden in verschillende getroffen gebieden, „naar gelang de wegen geopend worden om binnen onze doelstelling onze verre naasten hierin te ondersteunen.”

Het deputaatschap noemt concreet de overstromingen in Zuid-Azië (India, Nepal en Bangladesh), de orkanen in het Caraïbisch gebied (Sint Maarten) en de aardbeving in Mexico. Het deputaatschap heeft inmiddels aan alle kerkenraden binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland gevraagd op korte termijn voor dit doel te collecteren.