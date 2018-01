Met een kerkdienst wordt zondag –21 januari– de fusie van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk te Arum en de hervormde gemeente te Kimswerd officieel bekrachtigd.

In de Lambertuskerk in Arum worden ook de fusieaktes getekend, door alle betrokkenen. De feestelijke zondag begint om 10.00 uur.

Het is de derde Friese fusie in korte tijd binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Recent gingen ook kerken in Earnewâld en Harlingen samen.