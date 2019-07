Kerkbezoek Duitse protestanten bereikt nieuw dieptepunt

Het aantal Duitsers dat ’s zondags een eredienst in een protestantse landskerk bezoekt, heeft een nieuw dieptepunt bereikt.

In 2017 ging gemiddeld nog 3,3 procent van de 21,5 miljoen leden van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) naar de kerk, oftewel rond de 734.000 mensen, meldde Idea maandag. Het persbureau baseert zich op de jongste statistieken van het kerkelijk bureau van de EKD in Hannover, die betrekking hebben op 2017.

Een jaar eerder lag het aandeel EKD-leden dat ter kerke gaat nog op 3,5 procent (771.000 personen). In 2007 was dit 3,8 procent (959.000 personen), op een totaal van toen nog 24,8 miljoen kerkleden. In 2017 verlieten 197.207 leden de Duitse volkskerk.