Kerk zorgt voor uitvaart zwerver Italië

In Italië is de winter strenger dan normaal. De kou heeft al tientallen zwervers het leven gekost. De kerk ziet het, indien nodig, als haar taak hun een waardige uitvaart te bezorgen.

Zo berichtte het Italiaanse dagblad Corriere Torino deze week over een 42-jarige zwerver uit Turijn die eind januari in een verlaten pakhuis overleed aan bevriezing. De begrafenis van de man afgelopen week op het islamitische deel van de gemeentelijke begraafplaats werd door negen mensen bijgewoond, zo schreef het dagblad. De zwerver was een vluchteling uit Tsjaad.

De begrafenis was georganiseerd door de rooms-katholieke welzijnsorganisatie, Sint-Egidius en bekostigd door de lokale bisschop.

„Onze gelatenheid is onze grootste vijand,” zei de aartsbisschop van Turijn, Cesare Nosiglia, in een reactie tegen de krant.