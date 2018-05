Kerk van Engeland publiceert gebed voor huwelijk prins Harry

De Kerk van Engeland heeft woensdag een gebed gepubliceerd voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle.

Dat meldt de Engelse christelijke nieuwsdienst Christian Today.

De koninklijke bruiloft vindt op 19 mei plaats in St George’s Chapel, Windsor Castle. De plechtigheid wordt geleid door de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Welby was ook betrokken bij de doop en confirmatie van Meghan Markle, waarmee zij in maart dit jaar toetrad tot de Kerk van Engeland.

In het gebed dat ze publiceerde vraagt de Anglicaanse Kerk God of Hij het paar wil zegenen, evenals allen die door het huwelijk met elkaar verbonden zijn, en dat ze beiden „mogen leven en groeien in Uw liefde.”