Kerk van Engeland erkent rol van antisemitisme

De Kerk van Engeland heeft zaterdag een document vrijgegeven waarin zij de rol van christenen in „ eeuwen van antisemitisme” erkent alsmede de opkomst ervan in de huidige tijd.

Dat meldde Christian Today vorige week. Het document is de eerste gezaghebbende verklaring die de Engelse Kerk over dit onderwerp uitgeeft. De christelijke theologie is volgens het document verantwoordelijk voor „negatieve stereotypen” en de Jodenvervolging. Ze heeft een „vruchtbare bodem” geschapen voor het antisemitisme.