Kerk uit midden vierde eeuw in Egypte ontdekt

Poolse archeologen hebben in Egypte de resten ontdekt van een kerk uit het midden van de vierde eeuw. Het gaat vermoedelijk om een van de oudste christelijke bedehuizen in Egypte.

Dat meldt de Poolse internetkrant The First News dinsdag.

De overblijfselen van de kerk zaten onder de vloer van een basiliek die is blootgelegd in de oude haven van Marea, dichtbij Alexandrië. Deze basiliek, die werd vernietigd door een aardbeving, was in gebruik van de vijfde tot de achtste eeuw na Christus.

De opgegraven kerk mat 24 bij 15 meter en was met verschillende kleuren beschilderd. Slechts een klein deel van deze kleuren bleef, in talloze fragmenten, bewaard.

Een archeologisch team van de Universiteit van Warschau is sinds 2000 op deze locatie aan het werk. Behalve de basiliek en de vroegchristelijke kerk zijn er een grafkapel en een grote hoeveelheid keramiekscherven gevonden.