„Kerk in VS mist zicht op sociaal zwak kind”

Kerken en godsdienstige gemeenschappen in Amerika schieten tekort in het omgaan met kinderen die chronische gezondheidsklachten hebben, zoals autisme, leermoeilijkheden, depressies en gedragsproblemen.

Dat concludeert het National Survey of Children’s Health, zo meldde Christianity Today zaterdag.

Het aantal kinderen met autisme dat nooit godsdienstige bijeenkomsten bezoekt, is bijna twee keer zo hoog als dat van kinderen die niet kampen met chronische gezondsproblemen. Er is wel meer aandacht voor kinderen die lijden aan astma, diabetes, epilepsie of gezichtsproblemen. Maar kinderen die beperkingen hebben op het gebied van sociale omgang en juist grote behoefte hebben aan sociale ondersteuning, voelen zich niet welkom tijdens godsdienstige bijeenkomsten, zo melden de onderzoekers.

„Dit onderzoek kan dienstdoen als een wake-upcall voor godsdienstige gemeenschappen in ons land”, zegt een van de wetenschappers, de socioloog Andrew Whitehead van de Clemson University. „Het gaat om een groep die onzichtbaar is geworden.”