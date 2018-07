Kerk in Oostenrijk beklad

Een protestantse kerk in de Oostenrijkse stad Salzburg is slachtoffer van vandalisme geworden. Onbekenden bekladden de kerk met verf.

Dat meldt de Oostenrijkse nieuwsdienst Salzburg24.

De vandalen brachten de letters IRA, van het terroristische Ierse Republikeinse Leger, op de kerkmuren aan. De naam van de kerk werd met verf onzichtbaar gemaakt. Het misdrijf vond plaats in de nacht van 13 op 14 juli. Het kerkbestuur vreest dat het verwijderen van de verf hoge kosten met zich mee brengt.

De politie in Salzburg heeft de kwestie in onderzoek. Ook onderzoekt zij enkele soortgelijke incidenten in de regio.