Kerk in Harkstede moet ‘museumkerk’ worden

Na een grootschalige restauratie van het interieur wordt de kerk in het Groningse Harkstede vrijdag weer in gebruik genomen. Het interieur is de afgelopen negen maanden flink onder handen genomen, meldt Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), sinds 2017 eigenaar van het historische bedehuis.

Nu de restauratie aan het interieur is afgerond, wordt er dit voorjaar ook groot onderhoud aan de buitenzijde van de kerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden nog voor de zomer afgerond.

Tegelijk met de restauratiewerkzaamheden zijn aanpassingen aan het verwarmingssysteem en het installatiewerk verricht. Dit om het gebouw voor de toekomst geschikt te maken als ‘museumkerk’ die herinnert aan haar stichter, Henric Piccardt (1636-1712). „De opmerkelijke architectuur, de veelheid aan bijzondere en waardevolle ornamenten en het Schnitgerorgel vertellen samen het verhaal van deze Nederlandse avonturier en van zijn wonderlijke levensloop, zo nauw verbonden met deze kerk”, aldus SOGK.

Kern van het toekomstige herbestemmingsplan is dat de kerk zelf het museum wordt; het is dus niet zo er een museum in de kerk komt. „Wat men te zien krijgt, is een reconstructie van de situatie en sfeer ten tijde van bouwheer Henric Piccardt.”