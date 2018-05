Kerk hijst witte vlag op Hemelvaartsdag

De christelijke gereformeerde kerk in Kornhorn heeft een bijzondere vlaginstructie. Op christelijke feestdagen hangt daar een witte vlag in top. Aan de mast bij de kerk, naast de voordeur van de pastorie en bij gemeenteleden thuis.

De kinderen van ds. R. Jansen, christelijk gereformeerd predikant in het Groningse dorp, weten precies wanneer de vlag uit mag. „Op christelijke feestdagen staan ze ’s morgens vroeg al paraat.”

Het idee ontstond twee jaar geleden. Toen viel Hemelvaartsdag op 5 mei. „We hingen toen een witte wimpel aan de Nederlandse vlag bij onze kerk, om te voorkomen dat er vanwege Bevrijdingsdag helemaal geen aandacht meer zou zijn voor Hemelvaartsdag”, legt ds. Jansen uit.

Naderhand ontstond het idee om op elke christelijke feestdag een geheel witte vlag uit te hangen bij de kerk en bij gemeenteleden thuis. Op Facebook is een pagina aangemaakt waarop een soort vlaginstructie staat.

Een witte vlag roept volgens ds. Jansen geen weerstand op. „Wit staat voor overgave. Daarnaast is wit in de Bijbel een teken van reinheid en overwinning. In Psalm 20 gaat het over het opsteken van vaandels in de Naam van God. Op feestdagen zingen we de berijming van die psalm vaak in onze gemeente, ondanks de moeilijke melodie. Bovendien zegt een vlag wel iets. Een christen is herkenbaar aan de vlag van het Koninkrijk van God.”

Volgens de predikant hangen ongeveer 30 van de bijna 400 gemeenteleden thuis de witte vlag uit. Bij de bevestiging van ambtsdragers en nieuwe lidmaten heeft de kerk exemplaren uitgedeeld. Ook leden van de evangelische gemeente in Grootegast hangen een witte vlag uit.

Aarzelen

Sommige gemeenteleden aarzelen om een vlag uit te hangen. „Mensen blijken het lastig te vinden om erop aangesproken te worden. Ze vinden het moeilijk om op een eenvoudige manier als christen zichtbaar te zijn in hun omgeving.”

Gemeenteleden mogen zelf weten of ze de vlag uithangen. Ds. Jansen doet vol overtuiging mee. „Na de Bevrijding in 1945 durfden de mensen de vlag weer te tonen. Waarom zouden we nu dan niet de witte vlag uithangen als teken van een overwinning die al behaald ís?”

Toen iemand opperde om de vlag iedere zondag in top te hijsen, werd besloten dat de christelijke feestdagen de momenten blijven waarop gevlagd wordt. „In zekere zin kun je zeggen dat een christen iedere dag de vlag van de overwinning mag uithangen.”

De predikant merkt dat het symbool van de witte vlag voor gemeenteleden ook een manier is geworden om over het geloof te spreken. „Zo zei een gemeentelid voorafgaand aan een operatie: „Ik neem de witte vlag mee.””

Donderdagochtend staan de kinderen in de pastorie weer klaar om de vlag uit te hangen. „Dat geeft aanleiding voor een gesprek over de betekenis van de feestdag. En we geven een signaal aan de samenleving door heel eenvoudig te laten zien dat het een bijzondere feestdag is. Dat er stemmen opgaan om christelijke feestdagen als vrije dagen in te ruilen voor andere dagen, is mogelijk te wijten aan het feit dat wij als christenen niet laten merken wat onze feestdagen zo bijzonder maakt.”