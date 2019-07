Kathedraal Filippijnen weer geopend na bomaanslag

Een rooms-katholieke kathedraal op het eiland Jolo, in het zuiden van de Filippijnen, die in januari na een bomaanslag werd gesloten, is recent weer opengegaan.

Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea donderdag.

Op 27 januari ontplofte een bom in de kathedraal, terwijl de mis aan de gang was. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven, honderd mensen raakten gewond. De kerk was zwaar beschadigd. De aanslag zou het werk zijn van moslimextremisten.

Volgens een woordvoerder in Jolo stond de opening van de kathedraal in het teken van verzoening met de moslimgemeenschap.