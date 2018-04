Kamervragen CU over kerksluiting Algerije

De Christen-Unie in de Tweede Kamer is „zeer verontrust” over berichten in onder meer het Reformatorisch Dagblad dat verschillende kerkgebouwen in Algerije op last van de overheid moesten sluiten. „Dit is een nieuwe ontwikkeling om waarschijnlijk de groei van het aantal bekeerlingen in het land tegen te gaan”, vermoedt kamerlid Voordewind.

Hij kondigde dinsdag Kamervragen aan. „Wij willen via de minister van Buitenlandse Zaken opheldering vragen over het gebrek aan respect voor het recht op godsdienstvrijheid.”