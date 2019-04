Jubileumdag Bonisa: met een mp3-speler het Evangelie doorgeven

Een masseur komt bij een patiënt aan in een dorp. Tijdens het masseren zet de masseur een mp3-speler aan met christelijke muziek en onderwijs uit de Bijbel. Na de massage blijft de mp3-speler achter. Daarover vertelde Jeremiah zaterdag tijdens de jubileumbijeenkomst van de stichting Bonisa, in Veenendaal.

De stichting bestaat 45 jaar en is ontstaan vanuit het werk van M. A. Mijnders-van Woerden. Bonisa richt zich op het steunen van zendingswerkers in Zuidoost-Azië.

De bijeenkomst in de Pniëlkerk te Veenendaal trok ongeveer 700 bezoekers. Muzikale medewerking werd verleend door de Verenigde Veluwse Koren onder leiding van Leander van der Steen.

Jeremiah, de inlandse veldwerker –die Nederlands spreekt–, vertelde over de doorwerking van het Evangelie in China. Dat gebeurt onder andere met behulp van mp3-spelers die worden doorgegeven, maar ook door vertalingen van de Bijbel in de taal van een minderheid.

Tim, die behoorde tot die minderheid, las die Bijbel als student, werd christen en ging met het Boek terug naar zijn woonplaats. De Bijbel, die hij verstopt had op zijn kamer, werd op een dag door zijn vader gevonden, die erin begon te lezen en niet meer kon ophouden.

Tim schrok toen hij zag dat zijn vader de Bijbel gevonden had. De man werd boos op Tim, omdat… hij de Bijbel niet eerder had gegeven. Het bleek dat Tims vader in het geheim naar christelijke radio-uitzendingen luisterde. Na het gezin van Tim hoorden ook de buren de blijde boodschap en zo ging het Evangelie verder.

Jeremiah vertelde verder over het uitdelen van voedsel aan de allerarmsten in een dorp. Eerst was het dorpshoofd erbij en werd er niets gezegd. Toen die man niet meer meeging, begonnen de arme mensen vanzelf vragen te stellen en was er gelegenheid over het Evangelie te praten.

Huwelijksproblemen

Deborah, de vrouw van Jeremiah, vertelde over haar werk onder die minderheidsgroepering dat ze nu al twintig jaar doet. Ze heeft contact met diverse jonge gezinnen die (nog) niet tot het christendom zijn overgegaan. Een van de grootste problemen is huiselijk geweld door huwelijksproblemen. Het percentage echtscheidingen in die regio is hoog. De vrouwen hebben er niets te vertellen, behalve in de keuken, en moeten hun mannen in alles onderdanig zijn. Bijkomend probleem is dat de ouders, die in hetzelfde huis wonen, veel invloed hebben op de jonggehuwden. De man luistert naar zijn vader en de vrouw naar haar moeder.

Deborah ontmoet de jonge vrouwen tijdens het winkelen of met het eten en probeert ze vanuit de Bijbel te bemoedigen. Ze geeft het Evangelie heel voorzichtig door, bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met jonge christelijke gezinnen. Ze ziet wat veranderen: „De jonge vrouwen zijn jaloers op het christelijke huwelijk. Ik merk dat de Heere in hun leven werkt. Ik geloof dat de Heere hen voorbereidt om het Evangelie te aanvaarden.”

Jongerenbijbel

Een van de collecten zaterdagmorgen was bestemd voor het aanschaffen van een auto voor Jeremiah, zodat hij niet meer met een taxi naar de dorpen hoeft te gaan. De andere was voor de verspreiding van het in het Chinees vertaalde boek ”Uw Koninkrijk kome”.

Veertien jaar geleden schreef Laurens Snoek deze jongerenbijbel. Met toestemming van uitgeverij Den Hertog in Houten is het boek door Jansje in het Chinees vertaald. In het boek zijn nieuwe tekeningen opgenomen, gemaakt door een Chinese kunstenaar en toegespitst op de situatie in China. Een ervan laat een mandje met vijf broden en twee vissen zien, het logo van Bonisa. De Chinese uitgave werd zaterdag gepresenteerd. Prof. dr. W. van Vlastuin reikte het eerste boek uit aan Snoek.

Kruis

Prof. Van Vlastuin, voorzitter van Bonisa, mediteerde in zijn openingswoord over Johannes 12:32. Hij merkte op dat Jezus het kruis Zijn verhoging noemde. „Het was voor Hem een eer om aan het kruis te gaan en vernederd te worden. Dat tekent zijn onpeilbare gevende liefde.”

Volgens prof. Van Vlastuin is het kruis het middel om het Koninkrijk van God te bouwen. „Dat heeft trekkende kracht omdat Jezus trekt. We moeten het verwachten van de dwaasheid van de prediking. Het gaat om Jezus Christus de Gekruisigde.”