Journalist Ben van Kaam (88) overleden

Auteur en voormalig Trouwredacteur Ben van Kaam is maandag op 88-jarige leeftijd overleden. Naam maakte hij ondere met zijn boek ”Parade der mannenbroeders”.

Van Kaam (1931) groeide op in een gereformeerd gezin in Assen en maakte de kerkscheuring in 1944 van nabij mee. Later brak hij met het instituut van de kerk.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw gold Van Kaam als een gezichtsbepalende redacteur van Trouw.

Hij kreeg veel bekendheid door verschillende boeken over het protestantse leven in de eerste helft van de twintigste eeuw, waaronder ”Parade der mannenbroeders” en ”Opstand der gezagsgetrouwen”. Samen met Anne van der Meiden schreef hij ”De dominee gaat voorbij”. Ook schreef Van Kaam over het koloniale verleden en over thema’s uit de Tweede Wereldoorlog.

