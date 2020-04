John Piper: Straal hoop uit in coronatijd

Hoe kan God soeverein en goed zijn terwijl er duizenden mensen sterven aan het coronavirus? John Piper schreef een boekje over deze vraag, de Nederlandse organisatie Geloofstoerusting deelt het uit.

Het is een belangrijk thema in de theologie van John Piper: God is soeverein en gaat over alle dingen. Toen duidelijk werd hoe ernstig de gevolgen van de wereldwijde corona-uitbraak zouden zijn, voelde de Amerikaanse theoloog zich gedrongen om een boek te schrijven, vertelt Marcel Vroegop. Vanuit Geloofstoerusting verzorgt hij de Nederlandse uitgave (96 bladzijden), een vertaling van ”Coronavirus and Christ” (Crossway, Wheaton, VS).

Geloofstoerusting is een in 2012 opgerichte beweging die zich bezighoudt met toerusting van vooral jongvolwassenen. De organisatie werkt samen met vergelijkbare initiatieven in het buitenland, zoals The Gospel Coalition, Desiring God, Ligonier Ministries en 9Marks in Amerika. Vroegop vergezelde John Piper toen deze in september vorig jaar Nederland en enkele andere Europese landen bezocht.

Pipers boek bestaat uit twee delen, zegt Vroegop. „Eerst gaat Piper in op de vraag wie de God is, Die regeert over coronavirus. Hij benadrukt hoe heilig, rechtvaardig, goed en wijs Hij is. In deel twee geeft Piper vanuit de Bijbel zes antwoorden op de vraag wat God ons te zeggen heeft in deze crisis.”

Zo ziet hij de coronacrisis niet alleen als een oproep tot bekering en waakzaamheid, maar ook als een mogelijkheid om te getuigen van hoop. „Niet zozeer met woorden, maar door om te zien naar anderen, ook als dat risico’s met zich meebrengt. Vanuit de Bijbel en de kerkgeschiedenis laat hij heel mooi zien dat juist dat de essentie is van naastenliefde.”

De afgelopen weken werd achter de schermen hard gewerkt om de Nederlandse vertaling klaar te krijgen, vertelt Vroegop. „We willen uiteraard zorgvuldig te werk gaan. Het is een prachtig boek, dus dan wil je niet dat de vertaling afbreuk doet aan de inhoud. Tegelijk is Pipers boodschap zo actueel dat we het boek zo snel mogelijk beschikbaar willen hebben voor de Nederlandse markt.”

Naar verwachting is de uitgave vanaf begin mei verkrijgbaar. In de meest letterlijke zin van het woord, want met hulp van fondsen wordt het boek in meer dan eenentwintig talen gratis verspreid.

Ook Geloofstoerusting, dat nauw samenwerkt met Pipers organisatie Desiring God, mag duizend exemplaren weggeven. „Via een speciaal ingerichte website kunnen mensen zich inschrijven voor een hardcover boek of e-book en komt er net als in de Verenigde Staten een luisterversie online. Ook het luisterboek van ”Coronavirus en Christus” willen wij gratis weggeven. Op diverse podcastplatformen zal het boek te vinden zijn.”

Geloofstoerusting publiceert het nieuwste boek van John Piper "Coronavirus en Christus" ook als e-book, luisterboek en hardcover en stelt gratis exemplaren beschikbaar. beeld Geloofstoerusting

Soevereiniteit

Vroegop vindt het waardevol dat Piper juist Gods soevereiniteit benadrukt in het lijden. „De vraag waarom God verschrikkelijke dingen laat gebeuren in deze wereld, kan een diepe persoonlijke worsteling zijn. We kunnen als nietige mensen al Gods wijze bedoelingen nooit doorgronden. Maar dat betekent niet dat er vanuit de Bijbel helemaal niets over te zeggen is. Juist in de worsteling met het lijden, wil Piper de Schriften openen en laten zien dat er troost en hoop te vinden is in God Zelf. Als we ons aan Hem toevertrouwen, mogen we weten dat alle dingen uiteindelijk zullen meewerken ten goede.”

Piper heeft zijn boek niet alleen geschreven omdat hij in Amerika de gevolgen van het coronavirus om zich heen ziet, maar ook omdat hij zelf tot de kwetsbare groep hoort. „Hij vroeg zich zelfs af of hij de publicatie van het boekje nog zou meemaken. Met zijn 74 jaar is hij de jongste niet meer en hij heeft last van chronische bronchitis en longembolie. Bovendien was op het moment van schrijven ten minste een van zijn familieleden al besmet met het coronavirus. Hij houdt er dus ernstig rekening mee dat zijn einde nabij is.” In een videoboodschap heeft Piper zich recent uitgesproken over de omstandigheden waarin hij verkeert en waarin hij zijn meest recente boek schreef.

Later in het jaar verwacht Vroegop nog meer van Piper te kunnen publiceren. „We hopen de komende achttien maanden twaalf boeken van hem uit te geven. Ontzettend mooi, want we willen de Bijbelse boodschap van Gods soevereiniteit graag breed onder de aandacht brengen. Dat God niets uit de hand loopt, is –om de woorden van Piper te gebruiken– heel goed nieuws.”

