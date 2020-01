Jehovah’s stappen naar rechter om misbruikrapport

Jehovah’s Getuigen Nederland wil met een kort geding publicatie voorkomen van een rapport over misbruik binnen de gemeenschap. Woensdag dient de zaak bij de rechtbank in Utrecht, waarbij de Universiteit Utrecht is gedaagd, meldt Het Parool.

Het rapport, dat donderdag moet verschijnen, is opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht die de ernst en omvang van misbruik binnen de 30.000 leden tellende geloofsgemeenschap in kaart hebben gebracht.

Al kort na de start van het onderzoek hadden zich honderden mensen gemeld bij een meldpunt. Onderzoeksleider en hoogleraar Kees van den Bos sprak toen van „een flink aantal serieuze meldingen” die het onderzoek leken te rechtvaardigen.