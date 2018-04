JBGG-bondsdag: Leer van vogels om dag te beginnen met Schepper te eren

Jongeren kunnen van de zingende vogels in de vroege ochtend leren hoe belangrijk het is om de dag te beginnen met het eren van de Schepper van het leven. „Heb jij dat ook gedaan? Eerst met de Heere spreken voor je gaat eten?”

Stilte kan rustgevend zijn, maar kan ook iets bedreigends hebben, aldus ds. J. de Kok, predikant van de gereformeerde gemeente in Westkapelle. „Als het stil is luister dan naar de stem van God. Als je Zijn stem hoort, zeg dan: „Ik luister Heere”.”

„Vanmorgen hoorde ik al heel vroeg de vogels fluiten”, aldus ds. De Kok. „Ze fluiten voor ze gaan eten. Heb jij dat ook gedaan? Eerst met de Heere spreken voor je gaat eten?”

De predikant sprak zaterdag tijdens de jaarlijkse bondsdag van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBBG). In de Petrakerk in het Zeeuwse Kapelle-Biezelinge kwamen 1100 jongeren tussen de 12 en 16 jaar bijeen. Het thema van de bondsdag was dit jaar ”Luister goed, dan hoor je meer”.

Stil zijn en luisteren. Luisteren is heel moeilijk, hield de predikant de jongeren voor. Daarvoor wees hij op de geschiedenis van Samuël in 1 Samuël 3:1-10. Samuël was naar bed gegaan. Toen het stil was, hoorde hij zijn naam roepen. Hij dacht dat Eli riep, maar Eli ontkende dat. Samuël ging terug naar bed. Opnieuw hoorde hij zijn naam roepen en ging hij terug naar Eli. Dit herhaalde zich drie keer. Daarna wist Eli dat de Heere tot Samuël sprak. Hij raadde Samuël aan om te zeggen: „Spreek Heere, want Uw knecht hoort.”

Volgens ds. De Kok staat er eigenlijk: „Uw knecht is luisterende.” „Ben jij zo’n Samuël? Luister jij zo naar de stem van God?”, zo vroeg de predikant aan de jongeren. „Of heb je Zijn stem nog nooit gehoord?”

In de dagen van Eli sprak de Heere niet meer. Het was een donkere tijd. Maar Samuël had Eli nodig om te horen dat de Heere tot hem sprak, aldus de predikant. „Hebben jullie ook zo’n Eli nodig? Een Eli die tot je zegt: „Spreek Heere, want uw knecht is luisterende”.”

Bijzondere dingen

Het is bijzonder als de Heere tot je spreekt, aldus de predikant, maar hij waarschuwde voor het acht slaan op bijzondere dingen. „De Heere werkt meestal in het eenvoudige.”

In de stilte, zonder te luisteren, kan het volgens hem ook misgaan. „Als je er niet op let dat de Heere tot je spreekt, kun je gemakkelijk zeggen dat de Heere je moet veranderen. Op zich is dat waar, maar als je goed luistert, dan hoor je meer. Hij doet het, want het is Pasen geweest.”

Ds. De Kok vertelde hoe hij zelf de stem van God vernam toen hij vorig jaar als kandidaat beroepen werd door de gereformeerde gemeente in Westkapelle. Hij wist aanvankelijk niet of hij daar naartoe moest. In de stilte sloeg hij zijn Bijbel open en kreeg Gods stem te vernemen vanuit 1 Kronieken 22:19. „Maak u op, en bouwt het heiligdom Gods des Heeren.” Ds. De Kok: „Toen werd het heel rustig van binnen.”

„Heeft de Heere de ruimte om tot je te spreken?”, zo vroeg hij de jongeren. Bouw momenten van rust is, was zijn advies. „We hebben voor alles tijd. Mag de Heere ook wat van je tijd hebben? Rust niet voordat je in Christus begrepen bent.”

Brief

Jongeren van de jeugdvereniging uit Kapelle-Biezelinge lazen een brief voor van Madabuchi uit Nigeria. Deze dove jongen volgt onderwijs in Nigeria. JBGG voert dit jaar actie ”Geloofwaardig onderwijs”, om het schoolonderwijs in onder andere Nigeria te ondersteunen.

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten organiseerde zaterdag op tien plaatsen bondsdagen. Voor jongeren onder de 12 jaar waren die in Amersfoort, Dordrecht, Gouda, Rijssen-West en Tholen. Voor de 12 tot 16-jarigen waren de bondsdagen behalve in Kapelle-Biezelinge in Benthuizen, Ede, Hendrik-Ido-Ambacht en Rijssen-Zuid.