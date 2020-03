Jan van der Stoep bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Wageningen

De Stichting voor Christelijke Filosofie heeft per 1 maart dr. ir. Jan van der Stoep benoemd als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan Wageningen University & Research.

De stichting maakte dit donderdag bekend. Van der Stoep volgt prof. dr. ir. Henk Jochemsen op, die in 2018 met emeritaat ging.

Van der Stoep zal zich in Wageningen met name bezighouden met de ethiek van voedsel en landbouw. Ook gaat hij onder andere deel uitmaken van het platform levensbeschouwelijke filosofie. Dit platform is bedoeld om de dialoog tussen verschillende levensbeschouwingen te faciliteren.

Jan van der Stoep: filosoof met gereedschapskist

Naast zijn hoogleraarschap blijft Van der Stoep voor vier dagen per week verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daar geeft hij leiding aan het lectoraat bezieling en professionaliteit en het lectoraat journalistiek en communicatie.

Van der Stoep (1968) studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ”Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme” (Kok, Kampen). Hij publiceerde op het gebied van onder meer media en religie, techniekfilosofie en journalistiek.